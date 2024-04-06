Пятикратный чемпион России Жирков стал игроком клуба футбольной Медиалиги

Юрий Жирков стал игроком клуба Медиалиги | Источник: Спорт РИА Новости

40-летний защитник будет выступать под 18-м номером. Жирков завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года. Он дебютирует за новую команду в субботу.

Также к клубу присоединились бывший защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев и экс-форвард московского «Динамо» Евгений Луценко. Оба игрока также завершили карьеру на профессиональном уровне.