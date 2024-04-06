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00:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пятикратный чемпион России Жирков стал игроком клуба футбольной Медиалиги

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Бывший защитник сборной России Юрий Жирков стал игроком футбольного клуба «БАМOVETS», вступающего в Медиалиге, сообщается в Telegram-канале команды.

Юрий Жирков стал игроком клуба Медиалиги | Источник: Спорт РИА Новости

40-летний защитник будет выступать под 18-м номером. Жирков завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года. Он дебютирует за новую команду в субботу.

Также к клубу присоединились бывший защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев и экс-форвард московского «Динамо» Евгений Луценко. Оба игрока также завершили карьеру на профессиональном уровне.

Жирков — пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны, победитель чемпионата Англии, Кубка и Суперкубка Англии, обладатель Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером Евро‑2008. Жирков играл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, подмосковные «Химки», московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», «Зенит» и лондонский «Челси». В феврале 2023 года он завершил карьеру футболиста.

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