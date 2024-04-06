Пятикратный чемпион России Жирков стал игроком клуба футбольной Медиалиги

40-летний защитник будет выступать под 18-м номером. Жирков завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года. Он дебютирует за новую команду в субботу.
Также к клубу присоединились бывший защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев и экс-форвард московского «Динамо» Евгений Луценко. Оба игрока также завершили карьеру на профессиональном уровне.
Жирков — пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны, победитель чемпионата Англии, Кубка и Суперкубка Англии, обладатель Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером Евро‑2008. Жирков играл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, подмосковные «Химки», московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», «Зенит» и лондонский «Челси». В феврале 2023 года он завершил карьеру футболиста.