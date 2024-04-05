Нани: «Игра Гарначо больше похожа на мою, чем на Роналду. Алехандро станет фантастическим футболистом и сможет выиграть титулы с “МЮ” | Источник: Sports.Ru

Когда он сменил номер в этом сезоне, он начал забивать, так что это хорошо для него.

Он не боится атаковать защитников, совершать рывки, делать передачи. Он очень хороший игрок, и у него есть много времени, чтобы улучшить свою игру и стать сильнее.

В будущем он станет фантастическим футболистом. Его игра больше похожа на мою, когда я был в «Юнайтед», чем на игру Криштиану Роналду.