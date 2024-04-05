Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Салернитана
Сассуоло
02
Футбол. Зарубежный
перерыв
Айнтрахт Ф
Вердер
00
Футбол. Первая лига
6.04
Тюмень
Шинник
Футбол. Премьер-лига
6.04
Урал
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
6.04
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Все события
22:27 (мск), источник: Sports.Ru

Нани: «Игра Гарначо больше похожа на мою, чем на Роналду. Алехандро станет фантастическим футболистом и сможет выиграть титулы с “МЮ”

"Когда я смотрю Гарначо, он напоминает мне меня самого. У него даже футболка под номером 17 — тот же номер, который был у меня.

Нани: «Игра Гарначо больше похожа на мою, чем на Роналду. Алехандро станет фантастическим футболистом и сможет выиграть титулы с “МЮ” | Источник: Sports.Ru

Когда он сменил номер в этом сезоне, он начал забивать, так что это хорошо для него.

Он не боится атаковать защитников, совершать рывки, делать передачи. Он очень хороший игрок, и у него есть много времени, чтобы улучшить свою игру и стать сильнее.

В будущем он станет фантастическим футболистом. Его игра больше похожа на мою, когда я был в «Юнайтед», чем на игру Криштиану Роналду.

Он очень интересный игрок, и я надеюсь, что в будущем он сможет выиграть титулы с клубом и помочь ему снова добиться успеха«, — сказал бывший полузащитник “Манчестер Юнайтед” Нани.

Читайте также от «Sports»
«Начнем с того, что я всегда была умная». Экс-теннисистка Пивоварова – теперь хоккейный менеджер
«Весь сезон такие голы засчитывались». Ротенберг не понимает отмену шайбы СКА
Россиянка разгромила лучшую теннисистку мира Швентек в Майами! Как?
Конфликты Абаскаля до «Спартака»: получал по лицу, разносил боссов
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь