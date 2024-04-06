Роналду не забил за «Аль-Наср» впервые за пять матчей | Источник: Sports.Ru

Нападающий команды Криштиану Роналду не отличился результативными действиями в этой игре. Португалец вступил в игру на 66-й минуте во втором тайме.

Таким образом, Роналду не забил за «Аль-Наср» после серии из четырех матчей подряд с голами.