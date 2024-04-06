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00:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду не забил за «Аль-Наср» впервые за пять матчей

«Аль-Наср» обыграл «Дамак» (1:0) в игре чемпионата Саудовской Аравии. Победный гол на первой добавленной минуте ко второму тайму забил Эмерик Лапорт.

Роналду не забил за «Аль-Наср» впервые за пять матчей | Источник: Sports.Ru

Нападающий команды Криштиану Роналду не отличился результативными действиями в этой игре. Португалец вступил в игру на 66-й минуте во втором тайме.

Таким образом, Роналду не забил за «Аль-Наср» после серии из четырех матчей подряд с голами.

В этом сезоне форвард забил 29 голов и сделал 10 передач в 25 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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