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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Аль-Наср» Роналду одержал очередную победу в Саудовской Аравии

В матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на выезде обыграл «Дамак». Исход встречи предрешил один точный удар, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Reuters

В этой встрече тренерский штаб гостей произвел ротацию и дал отдохнуть сразу нескольким лидерам. Только с замены на поле вышли Марцело Брозович, Садио Мане и Криштиану Роналду.

Португалец вышел на поле на 66-й минуте, а единственный мяч был забит на первой добавленной минуте, в самой концовке встречи. Его автором стал защитник Эмерик Ляпорт.

Для «Аль-Насра» это четвертая победа подряд. Теперь у команды 65 набранных очков, они по-прежнему вторые в таблице. Догнать лидеров клубу вряд ли удастся, так как «Аль-Хиляль» тоже одержал победу и набрал уже 77 баллов за семь туров до финиша чемпионата.

Что касается хозяев поля, то «Дамак» с 35 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

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