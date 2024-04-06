Бергер считает, что Роналду не должен играть в старте Португалии: «Было бы лучше, если бы он выходил на 20−25 минут. Но из-за эго Криштиану его сложно посадить на скамейку»

На самом деле я думаю, что ему не следовало выходить в стартовом составе на чемпионате мира полтора года назад. Я думаю, что было бы лучше, если бы он выходил на замену на последние 20−25 минут. Он всегда будет создавать моменты, неважно, играет он 90 минут или 25.
Для всей команды это было бы лучше, но из-за его эго и тому подобных вещей его сложно посадить на скамейку. Если он выйдет в стартовом составе против Чехии на Евро-2024, я буду счастлив.
Я думаю, что у Португалии отличная команда, и она может выиграть весь турнир, даже без Роналду в стартовом составе. У них гораздо больше шансов, если он не будет выходить на поле в каждом матче с первых минут«, — сказал бывший полузащитник “Ливерпуля” и сборной Чехии.