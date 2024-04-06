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11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Бергер считает, что Роналду не должен играть в старте Португалии: «Было бы лучше, если бы он выходил на 20−25 минут. Но из-за эго Криштиану его сложно посадить на скамейку»

"Его возраст играет роль, даже несмотря на то, что он один из лучших футболистов всех времен. Но ему 39 лет.

Бергер считает, что Роналду не должен играть в старте Португалии: «Было бы лучше, если бы он выходил на 20−25 минут. Но из-за эго Криштиану его сложно посадить на скамейку» | Источник: Sports.Ru

На самом деле я думаю, что ему не следовало выходить в стартовом составе на чемпионате мира полтора года назад. Я думаю, что было бы лучше, если бы он выходил на замену на последние 20−25 минут. Он всегда будет создавать моменты, неважно, играет он 90 минут или 25.

Для всей команды это было бы лучше, но из-за его эго и тому подобных вещей его сложно посадить на скамейку. Если он выйдет в стартовом составе против Чехии на Евро-2024, я буду счастлив.

Я думаю, что у Португалии отличная команда, и она может выиграть весь турнир, даже без Роналду в стартовом составе. У них гораздо больше шансов, если он не будет выходить на поле в каждом матче с первых минут«, — сказал бывший полузащитник “Ливерпуля” и сборной Чехии.

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