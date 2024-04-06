Владелец «Интер Майами»: Месси важен, но мы должны сохранить фанатов и без его присутствия
Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас высказался относительно важности аргентинского нападающего Лионеля Месси для проекта американского клуба.
Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас высказался относительно важности аргентинского нападающего Лионеля Месси для проекта американского клуба.
«Мы понимаем, какие возможности открываются перед нами [из-за наличия Месси в клубе]. Но нужно убедиться, что мы сохраним болельщиков, независимо от того, есть Месси в клубе или нет», — приводит слова Маса Forbes.
Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период аргентинский нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.