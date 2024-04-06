Салах назвал Месси любимым аргентинским игроком: «Я также люблю Батистуту, однажды попросил его расписаться на футболке» | Источник: Sports.Ru

— Он очень хорош. В целом, он хороший парень, он старается стать лучше. Ему нужно немного поднапрячься в тренажерном зале, но он очень профессионален, он следит за собой, хорошо питается и тренируется. Ему просто нужно немного больше работать в тренажерном зале, но в целом он очень хорош.

— То есть ему не нравится…

— Нет, он ходит в тренажерный зал, но ему нужно заниматься там больше. На мой взгляд (смеется).

— Кто твой любимый аргентинский игрок, за исключением Мак Аллистера?