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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Салах назвал Месси любимым аргентинским игроком: «Я также люблю Батистуту, однажды попросил его расписаться на футболке»

Вингер «Ливерпуля» также оценил игру Алексиса Мак Аллистера в этом сезоне.

Салах назвал Месси любимым аргентинским игроком: «Я также люблю Батистуту, однажды попросил его расписаться на футболке» | Источник: Sports.Ru

— Он очень хорош. В целом, он хороший парень, он старается стать лучше. Ему нужно немного поднапрячься в тренажерном зале, но он очень профессионален, он следит за собой, хорошо питается и тренируется. Ему просто нужно немного больше работать в тренажерном зале, но в целом он очень хорош.

— То есть ему не нравится…

— Нет, он ходит в тренажерный зал, но ему нужно заниматься там больше. На мой взгляд (смеется).

— Кто твой любимый аргентинский игрок, за исключением Мак Аллистера?

— Месси! Я люблю Месси. Месси есть Месси. Я также люблю Батистуту, однажды я встретился с ним в Аргентине и попросил расписаться на футболке с его фамилией. Но да, я люблю Месси, — сказал Салах.

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