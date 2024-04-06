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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Гарантированный доход Месси в «Интер Майами» — 50−60 млн долларов в год. Об этом сообщил владелец клуба

Аргентинский нападающий присоединился к клубу из США летом прошлого года.

Гарантированный доход Месси в «Интер Майами» — 50−60 млн долларов в год. Об этом сообщил владелец клуба | Источник: Sports.Ru

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас сообщил, что Месси будет гарантированно зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год. Эта сумма может возрасти за счет индивидуальных соглашений игрока о распределении доходов с Apple и Adidas.

Мас также подтвердил, что у футболиста будет возможность стать совладельцем клуба.

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