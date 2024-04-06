Гарантированный доход Месси в «Интер Майами» — 50−60 млн долларов в год. Об этом сообщил владелец клуба
Аргентинский нападающий присоединился к клубу из США летом прошлого года.
Аргентинский нападающий присоединился к клубу из США летом прошлого года.
Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас сообщил, что Месси будет гарантированно зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год. Эта сумма может возрасти за счет индивидуальных соглашений игрока о распределении доходов с Apple и Adidas.
Мас также подтвердил, что у футболиста будет возможность стать совладельцем клуба.