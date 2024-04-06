Transfermarkt назвал лучший клуб по прибыли от переходов футболистов

По даннам портала, прибыль лиссабонского клуба составила 173,50 млн евро. Второе место занял английский «Брайтон» (168,60 млн евро), на третьем месте расположился амстердамский «Аякс» (150,22 млн евро).
Лучшим российским клубом по прибыли стал петербургский «Зенит» (9,10 млн евро).
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. «Бенфика» (Португалия) — 173,50 млн евро;
2. «Брайтон» (Англия) — 168,60 млн евро;
3. «Аякс» (Нидерланды) — 150,22 млн евро;
4. «Спортинг» (Португалия) — 142,08 млн евро;
5. «Рома» (Италия) — 127,32 млн евро;
6. «Вильярреал» (Испания) — 124,52 млн евро;
7. «Зальцбург» (Австрия) — 113,49 млн евро;
8. «Аталанта» (Италия) — 104,77 млн евро;
9. «Манчестер Сити» U 21 (Англия) — 103,69 млн евро;
10. «Уотфорд» (Англия) — 94,74 млн евро.