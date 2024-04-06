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15:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Transfermarkt назвал лучший клуб по прибыли от переходов футболистов

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Португальская «Бенфика» занимает первое место в рейтинге клубов с лучшим балансом прибыли от переходов за последние два сезона, сообщается на сайте Transfermarkt.

Источник: AP 2023

По даннам портала, прибыль лиссабонского клуба составила 173,50 млн евро. Второе место занял английский «Брайтон» (168,60 млн евро), на третьем месте расположился амстердамский «Аякс» (150,22 млн евро).

Лучшим российским клубом по прибыли стал петербургский «Зенит» (9,10 млн евро).

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. «Бенфика» (Португалия) — 173,50 млн евро;

2. «Брайтон» (Англия) — 168,60 млн евро;

3. «Аякс» (Нидерланды) — 150,22 млн евро;

4. «Спортинг» (Португалия) — 142,08 млн евро;

5. «Рома» (Италия) — 127,32 млн евро;

6. «Вильярреал» (Испания) — 124,52 млн евро;

7. «Зальцбург» (Австрия) — 113,49 млн евро;

8. «Аталанта» (Италия) — 104,77 млн евро;

9. «Манчестер Сити» U 21 (Англия) — 103,69 млн евро;

10. «Уотфорд» (Англия) — 94,74 млн евро.

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