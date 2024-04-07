«Спортинг» обыграл «Бенфику» в ключевом матче за чемпионство
«Спортинг» обыграл «Бенфику» и упрочил лидерство в чемпионате Португалии.
Спортинг
Бенфика
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Спортинг» одержал победу над «Бенфикой» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча в Лиссабоне закончилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Жени Катаму (1-я и 90+я минуты). У гостей отличился Александр Ба (45+3), его партнер по команде Фредрик Эурснес был удален в компенсированное время ко второму тайму.
«Спортинг» продлил победную серию до пяти матчей и, набрав 71 очко, упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Бенфика» с 67 баллами идет на второй позиции.