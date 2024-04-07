«Спортинг» обыграл «Бенфику» в ключевом матче за чемпионство

Встреча в Лиссабоне закончилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Жени Катаму (1-я и 90+я минуты). У гостей отличился Александр Ба (45+3), его партнер по команде Фредрик Эурснес был удален в компенсированное время ко второму тайму.