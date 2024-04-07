Гол Месси помог «Интер Майами» добыть ничью в матче с «Колорадо»

Встреча в Форт-Лодердейле завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Лионель Месси (58-я минута) и Леонардо Афонсо (60). В составе «Колорадо» забили Рафаэл Наварро (45, пенальти) и Коул Бассетт (88).

Восстановившийся от повреждения Месси появился на поле впервые с 14 марта. Всего на счету 36-летнего аргентинца в текущем первенстве четыре матча, в которых он забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.