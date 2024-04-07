Гол Месси помог «Интер Майами» добыть ничью в матче с «Колорадо»
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Интер Майами» сыграл вничью с «Колорадо Рэпидз» в матче чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Интер Майами» сыграл вничью с «Колорадо Рэпидз» в матче чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Форт-Лодердейле завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Лионель Месси (58-я минута) и Леонардо Афонсо (60). В составе «Колорадо» забили Рафаэл Наварро (45, пенальти) и Коул Бассетт (88).
Восстановившийся от повреждения Месси появился на поле впервые с 14 марта. Всего на счету 36-летнего аргентинца в текущем первенстве четыре матча, в которых он забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.
«Интер Майами» с 12 очками в восьми играх занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Колорадо» (9 очков, 7 матчей) идет девятым на Западе.