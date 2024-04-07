«Возвращение Месси дает всем нам надежду». Защитник «Интер Майами» Негри о Лео после травмы | Источник: Sports.Ru

"Конечно, возвращение Лео [после травмы] дает всем нам надежду.

Каждый из нас должен выложиться по полной, потому что в среду мы должны выходить и выигрывать«, — сказал защитник “Интер Майами”.