«Возвращение Месси дает всем нам надежду». Защитник «Интер Майами» Негри о Лео после травмы
Сегодня аргентинец вышел на поле впервые за три недели и забил гол в матче МЛС с «Колорадо Рэпидс» (2:2).
Сегодня аргентинец вышел на поле впервые за три недели и забил гол в матче МЛС с «Колорадо Рэпидс» (2:2).
"Конечно, возвращение Лео [после травмы] дает всем нам надежду.
Каждый из нас должен выложиться по полной, потому что в среду мы должны выходить и выигрывать«, — сказал защитник “Интер Майами”.
В ночь на четверг по московскому времени флориды встретятся в гостях с «Монтерреем» в ответном матче ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ (первая игра — 1:2).