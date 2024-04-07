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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Возвращение Месси дает всем нам надежду». Защитник «Интер Майами» Негри о Лео после травмы

Сегодня аргентинец вышел на поле впервые за три недели и забил гол в матче МЛС с «Колорадо Рэпидс» (2:2).

«Возвращение Месси дает всем нам надежду». Защитник «Интер Майами» Негри о Лео после травмы | Источник: Sports.Ru

"Конечно, возвращение Лео [после травмы] дает всем нам надежду.

Каждый из нас должен выложиться по полной, потому что в среду мы должны выходить и выигрывать«, — сказал защитник “Интер Майами”.

В ночь на четверг по московскому времени флориды встретятся в гостях с «Монтерреем» в ответном матче ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ (первая игра — 1:2).

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