Матиас Соуле: «Роналду — гений, но я был удивлен тем, какой он хороший человек. Он рассказывал мне все: о своих машинах, о “Реале” | Источник:

Я помню, как однажды мы пошли на обед, и он сел рядом со мной, до этого я никогда с ним не разговаривал. Я был удивлен, потому что совсем этого не ожидал. Он рассказал мне все: о своих машинах, о «Реале», — сказал вингер «Ювентуса», выступающий за «Фрозиноне» на правах аренды, в интервью ESPN.