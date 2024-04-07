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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Матиас Соуле: «Роналду — гений, но я был удивлен тем, какой он хороший человек. Он рассказывал мне все: о своих машинах, о “Реале”

"Я был удивлен тем, какой он хороший человек. Я не был с ним знаком, но слышал, что о нем говорили. Он гений.

Матиас Соуле: «Роналду — гений, но я был удивлен тем, какой он хороший человек. Он рассказывал мне все: о своих машинах, о “Реале” | Источник: Sports.Ru

Я помню, как однажды мы пошли на обед, и он сел рядом со мной, до этого я никогда с ним не разговаривал. Я был удивлен, потому что совсем этого не ожидал. Он рассказал мне все: о своих машинах, о «Реале», — сказал вингер «Ювентуса», выступающий за «Фрозиноне» на правах аренды, в интервью ESPN.

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