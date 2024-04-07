Грилиш о Гвардиоле: «Только Месси мог делать что хочет в его команде. Пеп — лучший тренер в истории, я в долгу перед ним»

Грилиш о Гвардиоле: «Единственный игрок, который в его команде мог делать то, что хотел, — это Месси. Пеп — лучший тренер в истории, я в долгу перед ним» | Источник: Sports.Ru

Время от времени в этом сезоне у меня возникали внутренние проблемы. Иногда я сидел и думал: как можно превзойти превзойти прошлогодний результат? Будет ли когда-нибудь счастье, близкое к этому?

Я чувствую, что сейчас возвращаюсь к лучшим кондициям. Нужно испытывать этот голод [к победам]. Тренер был очень добр ко мне. Я в некотором долгу перед ним. Он всегда был рядом со мной.