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16:27 (мск), источник: Sports.Ru

Грилиш о Гвардиоле: «Только Месси мог делать что хочет в его команде. Пеп — лучший тренер в истории, я в долгу перед ним»

"Единственный игрок, который в команде Пепа мог делать то, что хотел, — это Месси, и это вполне справедливо.
Грилиш о Гвардиоле: «Единственный игрок, который в его команде мог делать то, что хотел, — это Месси. Пеп — лучший тренер в истории, я в долгу перед ним» | Источник: Sports.Ru

Время от времени в этом сезоне у меня возникали внутренние проблемы. Иногда я сидел и думал: как можно превзойти превзойти прошлогодний результат? Будет ли когда-нибудь счастье, близкое к этому?

Я чувствую, что сейчас возвращаюсь к лучшим кондициям. Нужно испытывать этот голод [к победам]. Тренер был очень добр ко мне. Я в некотором долгу перед ним. Он всегда был рядом со мной.

Отличный человек с по-настоящему добрым сердцем, лучший тренер в истории. Я хочу отблагодарить его«, — сказал полузащитник “Манчестер Сити”.

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