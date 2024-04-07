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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рейнджерс» вырвали ничью в матче с «Селтиком»

«Рейнджерс» сыграли вничью с «Селтиком» в чемпионате Шотландии.

Рейнджерс
Селтик
Источник: Reuters

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Рейнджерс» сыграл вничью с «Селтиком» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Шотландии.

«Дерби старой фирмы» на стадионе «Айброкс» в Глазго закончилось со счетом 3:3. У «Селтика» мячи забили Дайзен Маэда (1-я минута), Мэтт О’Райли (34) и Адам Айда (87). В составе «Рейнджерс» отличились Джеймс Таверньер (55, с пенальти), Абдалла Сима (86) и Рабби Матондо (90+3).

«Селтик», набрав 75 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Шотландии. «Рейнджерс» с 74 очками идут вторыми, имея игру в запасе.

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