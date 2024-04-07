«Рейнджерс» вырвали ничью в матче с «Селтиком»

«Дерби старой фирмы» на стадионе «Айброкс» в Глазго закончилось со счетом 3:3. У «Селтика» мячи забили Дайзен Маэда (1-я минута), Мэтт О’Райли (34) и Адам Айда (87). В составе «Рейнджерс» отличились Джеймс Таверньер (55, с пенальти), Абдалла Сима (86) и Рабби Матондо (90+3).