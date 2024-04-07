Дзюба будет готов к матчу с ЦСКА. Форвард «Локо» не играет с 14 марта | Источник: Sports.Ru

Форвард также отсутствовал в предыдущей встрече чемпионата России с «Краснодаром». Он не играл с 14 марта.

По информации Sport24, Артем Дзюба, по предварительным прогнозам, будет готов сыграть в матче против ЦСКА в 24-м туре РПЛ, который пройдет 13 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.