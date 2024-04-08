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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Гном был одержим, у него лицо дьявола». Помощник тренера «Монтеррея» оскорбил Месси и Мартино после перепалки, позже он извинился

Так высказался помощник тренера «Монтеррея» Нико Санчес после конфликта с игроками и тренерами «Интер Майами».

«Гном был одержим, у него лицо дьявола». Помощник тренера «Монтеррея» оскорбил Месси и Мартино после перепалки, позже он извинился | Источник: Sports.Ru

В первом матче ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» уступил со счетом 1:2. После игры тренер команды Херардо Мартино вместе с Месси, Луисом Суаресом и Жорди Альбой высказывали недовольство гватемальскому арбитру Уолтеру Лопесу его работой.

Кроме того, после матча игроки «Интер Майами» повздорили с главным тренером «Монтеррея» Фернандо Ортисом, который перед матчем выразил опасения по поводу возможной предвзятости судейства, связанной с фигурой Лионеля Месси.

Fox Sports опубликовал аудиозапись с реакцией Санчеса на конфликт.

«Гном был одержим, у него было лицо дьявола. Он поднес кулак к моему лицу и сказал: “Что ты о себе возомнил?” Из-за того, что я не смотрел на него, смотрел в сторону и вообще не отвечал, ситуация стала только хуже.

А Тата Мартино, этот бедный дурачок, стоял передо мной и говорил мне: «Будешь плакать, дурень? Будешь плакать, дурень?» Ну и дурак! Наверняка они удалили все эти видео, потому что смотрятся они на них ужасно. Это было действительно серьезно. Они хотят запачкать поле«, — говорил помощник тренера “Монтеррея”.

Вскоре Санчес извинился перед Мартино в видео, опубликованном в социальных сетях.

«Поскольку я не знаю тренера “Интера” Херардо Мартино и отозвался о нем неуважительно, я приношу свои извинения. Я такой же аргентинец, как и все они, и всегда буду защищать свой клуб. Я беру на себя ответственность», — извинился Санчес, не упомянув Месси.

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