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17:27 (мск), источник: Sports.Ru

Ван Дейк назвал Месси, Холанда, Агуэро и Жиру самыми сложными соперниками, против которых он играл

— Кто самый сложный противник из тех, с кем ты столкнулся? Или назови нескольких.

— Лионель Месси определенно очень сложный соперник. Еще назову Эрлинга Холанда. Современный нападающий. Если дашь им хоть дюйм, они тебя накажут.

Серхио Агуэро не забил «Ливерпулю» много голов, честно говоря, но я играл против него в «Саутгемптоне», и он всегда был опасен. Он мог играть и левой, и правой ногами.

Я бы также упомянул Оливье Жиру, связующего игрока. Когда он играл с Азаром в «Челси», ему достаточно было взглянуть на Эдена, и мяч уже был у Оливье. Он также забил хорошие голы, играя против меня. Мне всегда казалось, что он не забьет, но ему это удавалось, — сказал защитник «Ливерпуля» в беседе с Гари Линекером и Майкой Ричардсом.

«Думали, что я закончился». Ван Дейк снова стал стеной.

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