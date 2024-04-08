Ван Дейк назвал Месси, Холанда, Агуэро и Жиру самыми сложными соперниками, против которых он играл

Серхио Агуэро не забил «Ливерпулю» много голов, честно говоря, но я играл против него в «Саутгемптоне», и он всегда был опасен. Он мог играть и левой, и правой ногами.

Я бы также упомянул Оливье Жиру, связующего игрока. Когда он играл с Азаром в «Челси», ему достаточно было взглянуть на Эдена, и мяч уже был у Оливье. Он также забил хорошие голы, играя против меня. Мне всегда казалось, что он не забьет, но ему это удавалось, — сказал защитник «Ливерпуля» в беседе с Гари Линекером и Майкой Ричардсом.