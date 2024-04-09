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01:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду не сделал результативных действий во втором матче подряд

«Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Наср» (2:1) в полуфинальной игре Суперкубка Саудовской Аравии.

Роналду не сделал результативных действий во втором матче подряд | Источник: Sports.Ru

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был удален на 86-й минуте во втором тайме.

Таким образом, форвард не набрал результативных действий во втором матче подряд.

В прошлой игре против «Дамака» (1:0) в рамках чемпионата Роналду не сделал результативных действий, выйдя на замену 66-й минуте.

Подробную статистику форварда можно изучить здесь.

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