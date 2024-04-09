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09:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В офисе «Телеспорт груп» провели обыск

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В офисе «Телеспорт груп» прошел обыск после возбуждения дела в отношении владельца компании Петра Макаренко о мошенничестве со спортивными трансляциями, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Касьянов.

В офисе «Телеспорт груп» провели обыск | Источник: © РИА Новости

Гагаринский суд Москвы в субботу отправил Макаренко под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (части 4 статьи 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). В суде подчеркнули, что дело связано со спортивными трансляциями.

«В офисе был проведен обыск в рамках расследования уголовного дела, он прошел корректно, всё в рамках закона», — рассказал собеседник агентства.

Как ранее заявлял адвокат, Макаренко «категорически не признает вину, он ничего не похитил, мошенничества нет, защита будет добиваться прекращения дела».

Макаренко связывает текущее дело с арбитражным спором, который «Телеспорт» вел с сервисом «Окко», по утверждению Касьянова, до сих пор имеющим отношение к «Сберу». Из опубликованного текста постановления на сайте Арбитражного суда города Москвы следует, что ООО «Окко» просило суд признать недействительной одностороннюю сделку по приостановке АО «Телеспорт груп» действия прав, предоставленных «Окко». Суд 3 апреля в удовлетворении исковых требований отказал.

В пресс-службе «Сбера» заявляли, что у банка нет информации о действиях правоохранительных органов в отношении Макаренко.

АО «Телеспорт груп» — один из крупнейших игроков на рынке спортивных прав в России. Компания занимается трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью. Макаренко является руководителем и основным владельцем «Телеспорта».

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