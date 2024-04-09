В офисе «Телеспорт груп» провели обыск | Источник: © РИА Новости

Гагаринский суд Москвы в субботу отправил Макаренко под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (части 4 статьи 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). В суде подчеркнули, что дело связано со спортивными трансляциями.

«В офисе был проведен обыск в рамках расследования уголовного дела, он прошел корректно, всё в рамках закона», — рассказал собеседник агентства.

Как ранее заявлял адвокат, Макаренко «категорически не признает вину, он ничего не похитил, мошенничества нет, защита будет добиваться прекращения дела».

Макаренко связывает текущее дело с арбитражным спором, который «Телеспорт» вел с сервисом «Окко», по утверждению Касьянова, до сих пор имеющим отношение к «Сберу». Из опубликованного текста постановления на сайте Арбитражного суда города Москвы следует, что ООО «Окко» просило суд признать недействительной одностороннюю сделку по приостановке АО «Телеспорт груп» действия прав, предоставленных «Окко». Суд 3 апреля в удовлетворении исковых требований отказал.

В пресс-службе «Сбера» заявляли, что у банка нет информации о действиях правоохранительных органов в отношении Макаренко.