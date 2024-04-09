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09:57 (мск), источник: Sports.Ru

Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш об удалении Роналду: «Для него естественно терять голову, когда он проигрывает»

Роналду удалили во вчерашнем матче Суперкубка Саудовской Аравии против между «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем» (1:2).

Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш об удалении Роналду: «Для него естественно терять голову, когда он проигрывает» | Источник: Sports.Ru

Эпизод начался с того, что футболист «Аль-Хилаля» Али Аль-Булайхи выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, но к нему подоспел Роналду и ногой выбил мяч из рук.

В результате Аль-Булайхи и Роналду встали друг напротив друга, а затем игрок «Аль-Хилаля» упал на газон, показывая, что португалец ткнул локтем ему в лицо. Между футболистами команд возникла стычка, а главный арбитр показал Роналду красную карточку.

В ответ португалец кулаком замахнулся на арбитра, а потом, покидая поля, поаплодировал.

«Роналду — один из самых важных игроков в мире и пример для многих. Но в ходе карьеры он не привык проигрывать, поэтому для него естественно терять голову, когда он проигрывает. Также Роналду теряет эмоциональную и умственную концентрацию в таких матчах», — заявил Жезуш.

Роналду сорвался: чуть не ударил судью и зарядил локтем в лицо сопернику ?

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