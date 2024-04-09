Черчесов: Чтобы повысить уровень игрока, я должен доставить ему неудобство

«Профессиональный футбол ставит барьеры, линии. Не я футбол придумал, есть писаные и неписаные законы. Если мы играем против команды, которая умнее, грамотнее, техничнее, мощнее, сильнее, я должен требовать, чтобы ты этому противостоял. Если я говорю: “Ладно, там тяжело”, а потом ты выходишь на игру и ничего не можешь сделать… Чтобы повысить уровень [игрока], я должен доставить ему неудобство. Игроку невдомёк, что тренеру иногда тяжело делать такие вещи. Но есть профессия. Если ты какие‑то вещи в этой профессии не будешь делать, значит, ты в ней чужой.



Ситуация подсказывает, каким тебе надо быть. Если ты всё время одинаково спящий… Если ты где‑то прикорнул, где‑то взорвался, где‑то колючий, это нормально. В “Ференцвароше” у меня были игроки 20 национальностей, с разными характерами, вероисповеданием, надо находить с ними общий язык. Они должны подстраивать базовые вещи под тебя, но с каждым ты должен находить точки соприкосновения», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».