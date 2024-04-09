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11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов: Чтобы повысить уровень игрока, я должен доставить ему неудобство

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о требовательности футбольных тренеров, а также рассказал о сложностях в поиске общего языка с игроками.

Черчесов: чтобы повысить уровень игрока, я должен доставить ему неудобство | Источник: Чемпионат.com

«Профессиональный футбол ставит барьеры, линии. Не я футбол придумал, есть писаные и неписаные законы. Если мы играем против команды, которая умнее, грамотнее, техничнее, мощнее, сильнее, я должен требовать, чтобы ты этому противостоял. Если я говорю: “Ладно, там тяжело”, а потом ты выходишь на игру и ничего не можешь сделать… Чтобы повысить уровень [игрока], я должен доставить ему неудобство. Игроку невдомёк, что тренеру иногда тяжело делать такие вещи. Но есть профессия. Если ты какие‑то вещи в этой профессии не будешь делать, значит, ты в ней чужой.

Ситуация подсказывает, каким тебе надо быть. Если ты всё время одинаково спящий… Если ты где‑то прикорнул, где‑то взорвался, где‑то колючий, это нормально. В “Ференцвароше” у меня были игроки 20 национальностей, с разными характерами, вероисповеданием, надо находить с ними общий язык. Они должны подстраивать базовые вещи под тебя, но с каждым ты должен находить точки соприкосновения», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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Последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

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