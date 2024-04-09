Президент УЕФА о том, почему Беларусь не отстранена: Политики не будут нам указывать. Спросил бы у них: помогают ли России те, кто покупают газ?

— Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в конце 2022-го писала в УЕФА с требованием отстранить не только Россию, но и Беларусь. Беларусь может участвовать в турнирах УЕФА, но проводит домашние матчи за пределами страны и без зрителей. Через несколько месяцев Беларусь сыграет в Лиге наций в группе с Андоррой, Израилем, Косово, Румынией и Швейцарией.

Вы тогда сказали, что отстранение Беларуси стало бы популистским решением. Каким вы видите следующий чемпионат Европы в свете событий в Украине и Израиле? Есть ли какие-то особые вызовы безопасности в этом контексте?

— Прежде всего, ни один политик не будет указывать нам, что делать. Мы не будем прислушиваться ни к одному политику. Я против бойкотов, мне не нравятся бойкоты или запреты. Но в случае с Россией просто не было другого выхода. Мы все должны попытаться помочь остановить эти события (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ — Sports), это безумие.

Что касается Беларуси, то пара политиков написали нам, что все, кто помогал России, должны быть отстранены. Теперь я спрошу: помогают ли России те, кто покупают газ? Должны ли мы отстранить все европейские страны, даже самые крупные, которые продолжают покупать газ?