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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Жоау Феликс: «Роналду — пример для всех в Португалии, как в футболе, так и в жизни. Нам очень повезло, что мы видим его игру»

"Харри Кейн очень хорош, Холанд забивает много голов, Левандовски был одним из лучших нападающих последних лет.

Жоау Феликс: «Роналду — пример для всех в Португалии, как в футболе, так и в жизни. Нам очень повезло, что мы видим его игру» | Источник: Sports.Ru

Ламин [Ямаль] — очень молодой парень, у которого все хорошо получается. Я помогаю ему, чем могу, и он знает, что может рассчитывать на мои советы о том, что можно делать, а что нельзя.

Криштиану Роналду — пример для всех в Португалии, как в футболе, так и в жизни. Нам всем очень повезло, что мы застали его и видим его игру.

Я не помню, чтобы видел игру Фигу, но я знаю, что он плохо поступил по отношению к «Барсе». Но то, чего он добился в футболе, очень здорово. Он кумир португальцев«, — сказал полузащитник “Барселоны” и сборной Португалии.

Феликс о Мбаппе: «Лучший нападающий мира, возможно. Килиан очень результативен и делает разницу, в какой бы команде он ни играл».

Роналду сорвался: чуть не ударил судью и зарядил локтем в лицо сопернику ?

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