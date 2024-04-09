Жоау Феликс: «Роналду — пример для всех в Португалии, как в футболе, так и в жизни. Нам очень повезло, что мы видим его игру» | Источник: Sports.Ru

Ламин [Ямаль] — очень молодой парень, у которого все хорошо получается. Я помогаю ему, чем могу, и он знает, что может рассчитывать на мои советы о том, что можно делать, а что нельзя.

Криштиану Роналду — пример для всех в Португалии, как в футболе, так и в жизни. Нам всем очень повезло, что мы застали его и видим его игру.

Я не помню, чтобы видел игру Фигу, но я знаю, что он плохо поступил по отношению к «Барсе». Но то, чего он добился в футболе, очень здорово. Он кумир португальцев«, — сказал полузащитник “Барселоны” и сборной Португалии.

Феликс о Мбаппе: «Лучший нападающий мира, возможно. Килиан очень результативен и делает разницу, в какой бы команде он ни играл».