Бекхэм-кулинар, сын Овечкина и Гном Гномыч: как дети атлетов завоевывают популярность

Ронни Фоден

Источник: Соцсети

Вот Ронни танцует на столе в дизайнерской белой толстовке Off White стоимостью 200 фунтов стерлингов, а вот строит замки из песка со своим отцом-чемпионом Англии во время отпуска на Миконосе. За Instagram (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Ронни Фодена следит 3,6 млн человек — пятилетний мальчик имеет подписчиков больше, чем у «Вест Хэма», «Эвертона», «Кристал Пэлас» и еще 11 клубов Английской премьер-лиги. Также у Фодена-младшего больше почитателей, чем у 12 игроков «Манчестер Сити» — клуба, за который выступает его отец Фил Фоден.. После чемпионства «Манчестер Сити» в 2023 году Ронни стал знаменит на весь мир. 2,2 млн подписчиков Фоден-младший набрал менее чем за 48 часов — во время празднования победы «Сити» в Лиге чемпионов. Особенно полюбили Ронни латиноамериканские болельщики, которые прозвали его «Эль Вей», что с испанского переводится как «чувак».. Маленький Ронни был на поле, когда «Сити» праздновал победу в Лиге чемпионов, аплодировал, когда Эрлинг Холанн поднимал трофей во время круга почета, и позировал для фотографий со своим отцом, Рико Льюисом и Хулианом Альваресом. Но больше всего поклонников «Сити» порадовало: «Я думал, ты девочка!», сказанное им Холанну, танцы на поле и в раздевалке — все это стало большим катализатором взлета Эль Вея.

Сергей Овечкин

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239532&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сын капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стал звездой социальных сетей после того, как вместе с отцом принял участие в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году. Сергей, названный в честь покойного брата Овечкина, был одет в джерси Ovi Jr, а на его коньках были желтые шнурки — фирменный образ его отца. Получив шайбу от отца и легенды «Питтсбурга» Сидни Кросби, Овечкин-младший переиграл знаменитого вратаря Роберто Луонго, вызвав шквал аплодисментов у болельщиков.. По версии «Вашингтона», Сергей Овечкин был признан единственной звездой первого дня того Матча всех звезд. Ни у кого нет сомнений, что пятилетний Овечкин пойдет по стопам отца — в соцсетях его родителей он часто виртуозно обращается с клюшкой, а также часто посещает матчи отца, который продолжает гнаться за рекордом Уэйна Гретцки.

Бруклин, Ромеро и Круз Бекхэмы

Источник: Соцсети

Легенда футбола Дэвид Бекхэм и четверо детей его жены, бывшей звезды Spice Girls Виктории Бекхэм, прокладывают свой собственный карьерный путь. В 1999 году у звездной пары родился первенец, сын по имени Бруклин, их второй сын Ромео появился на свет в 2002 году, третий сын Круз — в 2005 году, дочь Харпер родилась в 2011 году.. Бруклин Бекхэм не пошел по стопам отца-футболиста, начав работать моделью с 15 лет. В настоящее время Бруклин сосредоточен на кулинарии: в 2021 году он запустил шоу «Готовим с Бруклином».. Ромео начал работать моделью, как и его старший брат: в 10 лет он снялся в рекламной кампании Burberry Kids. Однако позже он увлекся футболом и в 19 лет присоединился к «Форт-Лодердейл», который позже был переименован в «Интер Майами» — команду, которой владеет его отец. В 2022-м Ромео уехал в аренду в дубль английского «Брентфорда» и летом 2023-го подписал с новым клубом годичный контракт.. Третий сын клана Бекхэмов Круз нацелился на музыку. В 2016 году он выпустил свой дебютный сингл «If Every Day Was Christmas». Харпер, у которой нет социальных сетей, проводит дни, играя в футбол со своим отцом.

Майкл Кокорин

Источник: Соцсети

Майкл Кокорин в ноябре 2023 года оформил пента-трик в матче за детскую команду «Ариса» из Кипра. Звездой взрослой команды является его отец Александр Кокорин — бывший футболист сборной России, «Зенита» и «Спартака», который через два года после выхода из тюрьмы в 2019-м перебрался сначала в чемпионат Италии, а потом и Кипра.. Майкл Кокорин, если и уступает по популярности отцу, то не очень сильно. За Instagram шестилетнего мальчика следят более 100 000 подписчиков, у Кокорина-старшего — чуть больше 550 000.

Александр Плющенко

Источник: АКАДЕМИЯ «АНГЕЛЫ ПЛЮЩЕНКО»

По стопам отца пошел и Александр Плющенко — старший сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Плющенко-младший, которого все называют Гномом Гномычем, выступает на соревнованиях по фигурному катанию своего возраста и завоевывает медали, а еще он — частый гость ледовых шоу, спродюсированных его родителями.. Пробует себя Гном Гномыч и в актерстве: летом 2023 года его мама рассказала, что он получил роль в ремейке «Трех мушкетеров». Плющенко-младший сыграет в фильме молодого д’Артаньяна, Алиса Юнусова (дочь рэпера Тимати) — молодую Миледи.. В 2022 году «КП» сообщала, что Саша Плющенко зарабатывает от 12 млн рублей в год. Основной доход мальчику приносит участие в ледовых шоу отца, а также рекламные контракты, в том числе с мировыми брендами одежды. Зарабатывает Плющенко-младший и на социальных сетях. На 11-летнего мальчика подписано 1,3 млн человек — столько же, например, у двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Атьяна Де Ла Хойя

Атьяна Де Ла Хойя, дочь экс-чемпиона мира в шести весовых категориях Оскара Де Ла Хойи, в последнее время привлекает к себе много внимания. Впервые 25-летняя дочь легендарного боксера и модели Шанны Моклер засветилась в нескольких культовых реалити-шоу, в числе которых «Кардашьяны» — популярный в США проект о личной жизни известного семейства.. Атьяна и сама имеет к семье Кардашьянов непосредственное отношение: в 2004 году ее мать вышла замуж за барабанщика Blink-182 Трэвиса Баркера, в 2008 пара развелась, а в 2022-м музыкант женился на Кортни Кардашян. С тех пор Атьяна Де Ла Хойя, с 14 лет работавшая моделью, начала прокладывать себе путь в Голливуд, чему совсем не против ее родной отец.. «Она усердно работает, чтобы стать актрисой. Она сейчас в этом мире с Трэвисом и Кортни на первом плане. Мы надеемся, что это сработает», — говорил Оскар Де Ла Хойя.

Криштиану Роналду-младший

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239651&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Криштиану Роналду-младший родился 17 июня 2010 года и является первым ребенком звезды футбола. Всем известно, что его отцом является Криштиану Роналду, экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала», а вот личность его биологической матери неизвестна.. Тайна рождения, как и популярность его отца, сделали из 13-летнего мальчика звезду мирового масштаба. Несмотря на отсутствие социальных сетей, Роналду-младший часто появляется в ленте отца и в подборках футбольных аккаунтов.. Старший сын Криштиану сам по себе очень талантливый футболист — он два года провел в молодежной системе «Ювентуса», когда его отец играл в Серии А, а также выступал за «Реал» и «Манчестер Юнайтед» на юношеском уровне. После переезда своего отца в Саудовскую Аравию Криштиану-младший начал тренироваться в Академии Mahd в Эр-Рияде, где занимался вместе с игроками на два года старше.

Бронни Джеймс

18-летний Бронни Джеймс — старший из троих детей звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Он находится на пути к тому, чтобы стать одним из самых востребованных спортсменов Национальной баскетбольной лиги. Согласно ESPN, он считается одним из пяти лучших разыгрывающих в США. А еще в копилке Бронни, на которого в Instagram подписано более 7,5 млн человек, контракты с Nike, Beats by Dre и PSD Underwear.. 39-летний Леброн Джеймс не торопится завершать карьеру, потому что мечтает сыграть со своим сыном в НБА. И мечта четырехкратного чемпиона Ассоциации близка к осуществлению — Бронни выставил свою кандидатуру на драфт 2024 года, в следующем сезоне он уже будет играть в НБА. И это несмотря на то, что летом 2023-го Джеймс-младший перенес остановку сердца во время тренировки, после чего у него обнаружили врожденный порок сердца и сделали операцию.