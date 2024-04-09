«Аль-Наср» проиграл 5 турниров после перехода Роналду. Выиграли лишь клубный кубок арабских чемпионов — он товарищеский

Это пятый проигранный «Аль-Насром» турнир с момента перехода Роналду.
В этом сезоне команда уже также вылетела из Лиги чемпионов Азии, а в чемпионате Саудовской Аравии отстает от лидирующего «Аль-Хилаля» на 12 очков. Клуб по-прежнему может выиграть Кубок короля Саудовской Аравии, в полуфинале которого «Аль-Насру» вновь предстоит сыграть с «Аль-Хилалем». Этот матч состоится 1 мая.
В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате, вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии от «Аль-Иттихада» (1:3) в полуфинале и проиграл в полуфинале Кубка короля «Аль-Вахде» (0:1).
С момента перехода Роналду «Аль-Наср» выиграл один трофей — клубный кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.