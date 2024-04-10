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14:27 (мск), источник: Sports.Ru

Винисиус догнал Месси по ассистам в плей-офф ЛЧ, но свои 12 он сделал в 25 матчах, а Лео — в 77. У Роналду — 15

Вчера в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» (3:3) 23-летний вингер сборной Бразилии сделал два ассиста.

Винисиус догнал Месси по ассистам в плей-офф ЛЧ, но свои 12 он сделал в 25 матчах, а Лео — в 77. У Роналду — 15 | Источник: Sports.Ru

Теперь на счету Винисиуса 12 результативных передач в плей-офф турнира — как у бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Отметим, что игроку «Реала» потребовалось для этого 25 матчей, а аргентинцу, сейчас выступающему за «Интер Майами» в МЛС, — 77 игр.

У форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, игравшего за «МЮ», «Реал», «Ювентус», 15 ассистов в плей-офф ЛЧ в 67 матчах.

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