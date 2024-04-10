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21:27 (мск), источник: Sports.Ru

Пети о «ПСЖ»: «Энрике сделал то, что должны были его предшественники: поставил звезд на один уровень с остальными. Мбаппе важен, но клуб хочет избежать того, что было с Месси, Неймаром»

— Может ли уход Килиана Мбаппе в каком-то смысле раскрепостить «ПСЖ»?

— Луис Энрике сделал то, что должны были сделать его предшественники: он поставил звезд на один уровень со всеми остальными игроками.

Мбаппе очень важен, он знает это. У Килиана есть статуя, он важен для телевизионных прав Лиги 1, для сборной, но Луис Энрике думает не об отдельных личностях, а о команде.

И видно, что «ПСЖ» попытался осуществить перестройку, он пытается избежать того, что произошло в прошлом сезоне с Лионелем Месси и Неймаром, он пытается отделиться от звезд и перейти к новому видению. Он больше не хочет, чтобы все было как прежде.

Честно говоря, в этом сезоне ничего не изменилось, потому что все это время мы говорили о Мбаппе, об отдельном игроке, а не о команде.

Будет грустно видеть, как он покидает клуб, покидает Францию, но я думаю, что если «ПСЖ» хочет расти, то ему, конечно, нужны звезды и знаменитые игроки, но прежде всего ему нужно, чтобы звездой была сама команда. Это как в случае с «Арсеналом», «Манчестер Сити». Кевин де Брюйне делает потрясающие вещи, все игроки там замечательные, но команда важнее, чем они.

И если у меня и есть совет для Килиана Мбаппе, то такой: будь осторожен, если перейдешь в мадридский «Реал». Ты не сможешь делать то же самое, что делал в «ПСЖ», — сказал бывший полузащитник сборной Франции.

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