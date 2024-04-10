25-летний Мбаппе — самый молодой полевой игрок с 70 матчами в ЛЧ. Килиан обошел Месси и Рауля | Источник:

Нападающий парижан Килиан Мбаппе стал самым молодым полевым игроком, достигшим отметки в 70 матчей в Лиге чемпионов. Француз добился этого в возрасте 25 лет и 112 дней.

Француз опередил Лионеля Месси (25 лет и 121 день в момент 70-го матча в Лиге чемпионов) и Рауля (25 лет и 125 дней).