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07:57 (мск), источник: Sports.Ru

У «Интер Майами» Месси безвыигрышная серия из 5 матчей. Клуб вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ и идет 3-м на Востоке МЛС

В первых трех играх на этом отрезке в составе флоридцев из-за травмы не было Лионеля Месси.

У «Интер Майами» Месси безвыигрышная серия из 5 матчей. Клуб вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ и идет 3-м на Востоке МЛС | Источник: Sports.Ru

Сегодня «Интер Майами» проиграл «Монтеррею» (1:3) в ответном матче ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

После 8 игр в МЛС «Интер Майами» с 12 очками занимает в таблице Восточной конференции 3-е место.

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