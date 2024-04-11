У «Интер Майами» Месси безвыигрышная серия из 5 матчей. Клуб вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ и идет 3-м на Востоке МЛС
В первых трех играх на этом отрезке в составе флоридцев из-за травмы не было Лионеля Месси.
В первых трех играх на этом отрезке в составе флоридцев из-за травмы не было Лионеля Месси.
Сегодня «Интер Майами» проиграл «Монтеррею» (1:3) в ответном матче ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
После 8 игр в МЛС «Интер Майами» с 12 очками занимает в таблице Восточной конференции 3-е место.