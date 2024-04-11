В РФС ответили экс-директору «Чайки», назвавшему имена судей, которым давал взятки

«Как мы говорили ранее, арбитры, принимавшие непосредственное участие в организации договорных матчей в рамках уголовного дела “Чайки”, были пожизненно отстранены от футбола. Другие судьи, фигурировавшие в этом деле, проходили в качестве свидетелей. Детальный анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства. Также они были освобождены от дисциплинарной ответственности по реабилитирующим основаниям. Что касается высказываний Олега Баяна, то в случае, если ранее данные им показания по этому уголовному делу были неполными, призываем поделиться новыми деталями в первую очередь с правоохранительными органами, а не в СМИ», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.