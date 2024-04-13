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09:34 (мск), источник: Sport24

Футболист из СССР покончил с футболом и стал священником. В семье его решение поняли далеко не все

Удивительный поворот в жизни Анатолия Раденко.

Футболист из СССР покончил с футболом и стал священником. В семье его решение поняли далеко не все | Источник: Sport24

Наверняка мало кто из вас сейчас вспомнит полузащитника донецкого «Шахтера» Анатолия Раденко. В конце 70-х он дебютировал за основную команду «горняков» и поехал с молодежной сборной СССР на ЧМ в Японию. Турнир в стране восходящего солнца запомнился 20-летнему Анатолию на всю жизнь — вместе с молодежкой он дошел до финала, где сыграл против легендарного Диего Марадоны. Перед матчем Раденко дали установку персонально опекать талантливого аргентинца.

«Следить за Марадоной должен был цепкий защитник, и я к таким не относился, — рассказывал Анатолий. — Однако тренер Сергей Коршунов сказал, что я буду играть персонально против него. В общем все прошло хорошо. Марадона забил, правда, со штрафного».

В финале молодежная сборная СССР держалась отлично. И даже на 52-й минуте усилиями Пономарева открыла счет. Однако в последние полчаса аргентинцы выдали мощный камбэк — Альвес, Диас и Марадона забили по голу и забрали золото.

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Раденко и его партнерам по молодежке удача улыбнулась спустя год. В 1980-м они дошли по финала чемпионата Европы, где обыграли сборную ГДР благодаря единственному голу Юрия Суслопарова.

В статусе чемпиона Европы среди юниоров Раденко уехал в «Торпедо», но задержался там лишь на два сезона, взяв с командой Кубок СССР. Тренер автозаводцев Валентин Иванов ценил футболиста, но тот, к сожалению, не выдержал мощной конкуренции и вернулся в родной Донецк.

В «Шахтере» Анатолий выдал самый яркий отрезок карьеры: провел больше 100 матчей, взял Кубок сезона и даже поиграл с клубом в еврокубках, где противостоял «Порту». До распада СССР Раденко сменил еще несколько команд, а после — завершил карьеру.

Но особый момент в жизни экс-футболиста СССР наступил во второй половине 90-х, когда Анатолий в возрасте 38 лет принял крещение. В то время Раденко работал тренером луцкой «Волыни».

«С той поры я стал осознано приходить на церковные службы и во время поездок с командой по стране старался посещать храмы во всех городах, где мы бывали», — рассказывал он.

Потом Раденко проработал в саратовском «Соколе» и еще ряде клубов Украины, пока окончательно не понял, что футбол больше не приносит ему удовольствия.

В концу 2000-х Анатолий дал обет послушания и прошел практику в Свято-Николаевском архиерейском соборе: «Я посещал храм как прихожанин. Затем стал помогать отцу Георгию по службе, он ввел меня в алтарь, и я исполнял обязанности пономаря».

Уже в октябре 2009-го Раденко был рукоположен в диаконы и переведен в один из храмов Донецка. Но решение экс-футболиста закончить с тренерской работой и стать священником поняли далеко не все.

«Не было однозначного понимания такого моего решения в семье, были удивлены и некоторые коллеги, — рассказывал отец Анатолий в интервью изданию “Донбасс православный”. — Но те, кто знал меня много лет, говорили, что мой шаг не стал для них неожиданным. Мои контакты с теми, с кем я работал в академии “Шахтера”, не прервались, просто в наших отношениях немного сместились акценты.

Сегодня мне задают вопросы о церковной жизни, и я уже чувствую на себе ответственность человека, через которого люди узнают о православных традициях и приобщаются к церковной жизни".

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