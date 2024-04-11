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22:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фенербахче» оштрафовали на 4 млн лир за бойкот матча Суперкубка Турции с «Галатасараем»

Дисциплинарный комитет профессионального футбола Турции принял решение оштрафовать «Фенербахче» на 4 млн лир (€ 114,1 тыс) за срыв матча Суперкубка Турции с «Галатасараем».

Фенербахче
Источник: AFP 2023

Об этом информирует сайт Федерации футбола Турции.

Напомним, данный матч состоялся 7 апреля. Уже на первой минуте нападающий Мауро Икарди вывел «Галатасарай» вперёд. После гола футболисты «Фенербахче» бойкотировали игру и покинули поле. Таким образом, «Фенербахче» было присуждено техническое поражение. «Галатасарай» стал обладателем Суперкубка Турции по футболу.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» может сменить чемпионат из-за нападения фанатов «Трабзонспора» на игроков команды в матче 30-го тура внутреннего первенства. Клуб рассматривает варианты с лигами Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции и Италии. После финального свистка матча 30-го тура Суперлиги футболисты «Фенербахче» бурно праздновали победу в центре поля, что не понравилось фанатам хозяев, которые массово выбежали на поле. После этого началась драка, в которой принимали участие и игроки гостей.

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