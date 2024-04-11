«Локо» сомневается в продлении контракта с Дзюбой. Артем хочет в «Шанхай» Слуцкого в случае ухода («Чемпионат»)

Московский клуб сомневается в целесообразности продления контракта с 35-летним нападающим, сообщает «Чемпионат». При этом соглашение будет продлено автоматически, если Дзюба совершит три результативных действия до конца сезона Мир РПЛ.
«Форвард уже ищет варианты на случай, если не останется в “Локомотиве”. Приоритет игрока — переход в “Шанхай”, который тренирует Леонид Слуцкий. Также Дзюбу будут готовы подписать “Арсенал”, “Химки” и “Родина”, если выйдут в РПЛ», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В текущем сезоне Мир РПЛ Дзюба провел 18 матчей, в которых отличился 4 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
В субботу, 13 апреля, «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Бэйцзин Гоань». Смотрите бесплатную трансляцию на Спортсе в 14:35 по московскому времени. Комментировать будут Вадим Лукомский и Артем Терентьев.