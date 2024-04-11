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23:27 (мск), источник: Sports.Ru

Каррагер посоветовал футболистам не заводить детей до 30 лет. Основатель движения «Отцы за справедливость» не согласен: «У Роналду отцовство не вызывает проблем»

Бывший защитник «Ливерпуля» заявил, что профессиональным футболистам не стоит заводить детей раньше 30 лет, чтобы они могли «сосредоточиться на игре».

Каррагер посоветовал футболистам не заводить детей до 30 лет. Основатель движения «Отцы за справедливость» не согласен: «У Роналду отцовство не вызывает проблем» | Источник: Sports.Ru

"Мне очень приятно, что мой сын видел, как я играю, и помнит, как ходил на мои матчи. А в финале Кубка [Английской лиги] в конце он вообще был на поле — кажется, это было в 2012 году, под конец моей карьеры. Это приятные воспоминания.

Но сейчас я хочу посоветовать заводить детей почти к тридцати годам. Особенно с учетом того, что мой сын стал профессиональным футболистом. Вы можете по-настоящему сосредоточиться на своей игре, не отвлекаясь ни на что", — сказал Джейми Каррагер в подкасте Sky Sports.

В ответ на это основатель движения «Отцы за справедливость» Мэтт О’Коннор заявил, что не согласен с Каррагером.

"Это действительно важно, когда речь идет о футболистах. Это часть взросления, которая помогает им устояться в качестве мужчин и личностей как на поле, так и вне его. Если посмотреть на таких футболистов, как Роналду, то у них отцовство не вызывает никаких проблем.

Так что я не согласен с ним, когда он говорит, что людям следует повременить с отцовством«, — заявил О’Коннор.

Сын Каррагера Джеймс подписал свой первый профессиональный контракт с «Уиганом» в 2021 году. Зимой 2023 года он перешел в «Инвернесс» на правах аренды.

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