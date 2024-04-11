Каррагер посоветовал футболистам не заводить детей до 30 лет. Основатель движения «Отцы за справедливость» не согласен: «У Роналду отцовство не вызывает проблем» | Источник: Sports.Ru

"Мне очень приятно, что мой сын видел, как я играю, и помнит, как ходил на мои матчи. А в финале Кубка [Английской лиги] в конце он вообще был на поле — кажется, это было в 2012 году, под конец моей карьеры. Это приятные воспоминания.

Но сейчас я хочу посоветовать заводить детей почти к тридцати годам. Особенно с учетом того, что мой сын стал профессиональным футболистом. Вы можете по-настоящему сосредоточиться на своей игре, не отвлекаясь ни на что", — сказал Джейми Каррагер в подкасте Sky Sports.

В ответ на это основатель движения «Отцы за справедливость» Мэтт О’Коннор заявил, что не согласен с Каррагером.

"Это действительно важно, когда речь идет о футболистах. Это часть взросления, которая помогает им устояться в качестве мужчин и личностей как на поле, так и вне его. Если посмотреть на таких футболистов, как Роналду, то у них отцовство не вызывает никаких проблем.

Так что я не согласен с ним, когда он говорит, что людям следует повременить с отцовством«, — заявил О’Коннор.