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11 апреля, источник: Sports.Ru

Алессандро Дель Пьеро: «Гризманн — в списке лучших игроков мира. Он один из тех, кто меняет правила игры»

Бывший нападающий сборной Италии ответил на вопрос Джейми Каррагера об игре французского форварда «Атлетико».

Алессандро Дель Пьеро: «Гризманн — в списке лучших игроков мира. Он один из тех, кто меняет правила игры» | Источник: Sports.Ru

— Последние несколько лет мы говорили о Месси и Роналду, теперь мы говорим о Холанде и Мбаппе. Насколько близок Гризманн к лучшим игрокам мира?

— Я думаю, он в списке лучших. Возможно, иногда можно сказать, что игрок на первом месте, иногда на втором или третьем. Но этот парень определенно должен быть в списке тех игроков, которые меняют правила игры, потому что он из тех игроков, которые могут придумывать новые идеи.

Его результативная передача [в матче с «Боруссией»] — любой игрок обычно бьет, когда находится в 16 метрах от ворот, но он нашел новый вариант, который помог «Атлетико», — сказал Дель Пьеро в эфире CBS Sports.

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