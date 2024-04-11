Алессандро Дель Пьеро: «Гризманн — в списке лучших игроков мира. Он один из тех, кто меняет правила игры»

— Последние несколько лет мы говорили о Месси и Роналду, теперь мы говорим о Холанде и Мбаппе. Насколько близок Гризманн к лучшим игрокам мира?

— Я думаю, он в списке лучших. Возможно, иногда можно сказать, что игрок на первом месте, иногда на втором или третьем. Но этот парень определенно должен быть в списке тех игроков, которые меняют правила игры, потому что он из тех игроков, которые могут придумывать новые идеи.