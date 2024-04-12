«Фенербахче» оштрафовали за срыв матча за Суперкубок Турции по футболу

Матч проходил 7 апреля в Шанлыурфе. После пропущенного на первой минуте гола игроки «Фенербахче» покинули поле. На дерби с «Галатасараем» клуб выставил состав из игроков молодежной и юношеской команд.

Согласно релизу, «Фенербахче» за срыв игры обязан выплатить штраф в размере 4 миллионов турецких лир (115 тысяч евро). Администратору клуба Ахмету Кетенджи, который дал указание игрокам покинуть поле, назначены штраф в размере 520 тысяч лир (15 тысяч евро) и дисквалификация на 60 дней. «Галатасарай» за поведение болельщиков суммарно оштрафован на 212 тысяч лир (6,1 тысячи евро).

Ранее сообщалось, что руководство «Фенербахче» рассматривает возможность перехода из чемпионата Турции в лигу другой страны после нападения на футболистов команды болельщиков «Трабзонспора». Вопрос обсуждался на заседании совета директоров. Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что вопрос был отложен до следующего заседания. Причиной возможного отказа «Фенербахче» от участия в чемпионате Турции стала драка с болельщиками «Трабзонспора», произошедшая после матча 17 марта. Футболисты «Фенербахче» одержали выездную победу со счетом 3:2, после чего на поле выбежала толпа фанатов и напала на игроков. Пока игроки бежали в сторону раздевалок, в них летели бутылки и другие предметы. Поведение фанатов осудил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.