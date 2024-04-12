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12:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фенербахче» оштрафовали за срыв матча за Суперкубок Турции по футболу

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Дисциплинарный совет профессионального футбола Турции принял решение оштрафовать «Фенербахче» и засчитать клубу техническое поражение со счетом 0:3 в матче за Суперкубок Турции против «Галатасарая», сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации (TFF).

Фенербахче
Источник: AP 2023

Матч проходил 7 апреля в Шанлыурфе. После пропущенного на первой минуте гола игроки «Фенербахче» покинули поле. На дерби с «Галатасараем» клуб выставил состав из игроков молодежной и юношеской команд.

Согласно релизу, «Фенербахче» за срыв игры обязан выплатить штраф в размере 4 миллионов турецких лир (115 тысяч евро). Администратору клуба Ахмету Кетенджи, который дал указание игрокам покинуть поле, назначены штраф в размере 520 тысяч лир (15 тысяч евро) и дисквалификация на 60 дней. «Галатасарай» за поведение болельщиков суммарно оштрафован на 212 тысяч лир (6,1 тысячи евро).

Ранее сообщалось, что руководство «Фенербахче» рассматривает возможность перехода из чемпионата Турции в лигу другой страны после нападения на футболистов команды болельщиков «Трабзонспора». Вопрос обсуждался на заседании совета директоров. Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что вопрос был отложен до следующего заседания. Причиной возможного отказа «Фенербахче» от участия в чемпионате Турции стала драка с болельщиками «Трабзонспора», произошедшая после матча 17 марта. Футболисты «Фенербахче» одержали выездную победу со счетом 3:2, после чего на поле выбежала толпа фанатов и напала на игроков. Пока игроки бежали в сторону раздевалок, в них летели бутылки и другие предметы. Поведение фанатов осудил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Изначально Суперкубок Турции должен был пройти в январе в Саудовской Аравии, но матч также был сорван. Игра не состоялась из-за того, что саудовская сторона запретила футболистам выходить на поле с баннером, содержащим цитату основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, и в футболках с его изображением. Клубы «Галатасарай» и «Фенербахче», участвовавшие в финале, отказались выходить на поле и вернулись на родину. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал оппозицию не «устраивать шоу и провокаций» после случившегося.

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