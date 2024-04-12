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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Представитель Дзюбы о будущем игрока: «Выдумки вокруг Артема не имеют ничего общего со здравым смыслом. Пусть это останется на совести авторов вбросов»

Ранее была информация, что Дзюба ищет варианты продолжения карьеры, если контракт с «Локомотивом» не будет продлен. Приоритетный вариант — «Шанхай Шеньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий. Среди возможных вариантов продолжения карьеры азывались «Химки», тульский «Арсенал» и «Родина».

Представитель Дзюбы о будущем игрока: «Выдумки вокруг Артема не имеют ничего общего со здравым смыслом. Пусть это останется на совести авторов вбросов» | Источник: Sports.Ru

"Уровень фантазии у инициаторов подобных набросов явно уже не тот. Раньше они были покреативнее. Сейчас они опустились и пробивают дно.

Очевидно, такие выдумки не имеют ничего общего со здравым смыслом. Все, о чем сейчас думает Артем — как помочь «Локомотиву» в оставшихся матчах, подготовиться к игре против ЦСКА.

Дзюба соскучился по футболу, желает поскорее выйти на поле, предельно мотивирован. Ни о каких новых клубах, продлениях и пунктах он сейчас не думает. Основная задача — максимально помочь команде в восьми оставшихся турах, помочь завоевать медали. Это все, о чем думает Артем.

Все остальное — какие‑то непонятные инсинуации по поводу поиска клуба, желания уехать в Китай, которую сам Слуцкий уже комментировал… Мы знаем авторов этих вбросов, пусть это останется на их совести. Повторюсь, Артем сконцентрирован на подготовке к матчу против ЦСКА", — сказал Леонид Гольдман.

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