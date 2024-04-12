Представитель Дзюбы о будущем игрока: «Выдумки вокруг Артема не имеют ничего общего со здравым смыслом. Пусть это останется на совести авторов вбросов» | Источник: Sports.Ru

"Уровень фантазии у инициаторов подобных набросов явно уже не тот. Раньше они были покреативнее. Сейчас они опустились и пробивают дно.

Очевидно, такие выдумки не имеют ничего общего со здравым смыслом. Все, о чем сейчас думает Артем — как помочь «Локомотиву» в оставшихся матчах, подготовиться к игре против ЦСКА.

Дзюба соскучился по футболу, желает поскорее выйти на поле, предельно мотивирован. Ни о каких новых клубах, продлениях и пунктах он сейчас не думает. Основная задача — максимально помочь команде в восьми оставшихся турах, помочь завоевать медали. Это все, о чем думает Артем.