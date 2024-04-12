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17:12 (мск), источник: Sports.Ru

Ротенберг о региональных федерациях: «Могут ворота футбольные поставить, играть поперек. Но это иллюзия, что мы так развиваем детей. Тот же Месси с детства играл на большом поле, и в “Барселоне&rdqu

— Никак нельзя сделать, чтобы региональные федерации были подконтрольными ФХР?
Ротенберг о региональных федерациях: «Могут ворота футбольные поставить, играть поперек. Но это иллюзия, что мы так развиваем детей. Тот же Месси с детства играл на большом поле, и в “Барселоне” вырос в мастера» | Источник: Sports.Ru

— Пока никак. Это юридически невозможно. Поэтому мы и вносим предложения, чтобы эту ситуацию изменить.

Региональные федерации даже правила могут менять, как хотят — ворота футбольные поставят или на льду будут мячиком играть. Потому что Международной федерации хоккея они не подчиняются тоже.

Всегда найдутся люди, которые скажут: «Давайте играть в хоккей поперек [площадки], как случилось в Москве». Но это иллюзия, что мы так развиваем детей.

Тот же Лео Месси с детства играл на большом футбольном поле, и в «Барселоне» вырос в выдающегося мастера. А на «носовом платке» он научился всех накручивать на тренировках, и это была часть занятий.

ФХР должна на это влиять, потому что мы отвечаем за развитие хоккея в стране. И от единого стандарта зависит как будут развиваться в спорте наши дети, — заявил главный тренер СКА и сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «В регионах играют по разным правилам. Это цирк! О каком развитии хоккея можно говорить? Я изучил практики других стран, это только в России существует».

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