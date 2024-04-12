Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Ланс
Футбол. Первая лига
13.04
Енисей
Алания
Футбол. Премьер-лига
13.04
Сочи
Спартак
Все события
18:27 (мск), источник: Sports.Ru

Неймар снялся с медалью победителя Суперкубка Саудовской Аравии: «Как в школе: трудились другие, а я просто приходил за нужной оценкой»

В финале команда из Эр-Рияда разгромила «Аль-Иттихад» — 4:1.

Неймар снялся с медалью победителя Суперкубка Саудовской Аравии: «Как в школе: трудились другие, а я просто приходил за нужной оценкой» | Источник: Sports.Ru

Неймар, получивший травму в октябре, не играл ни в одном матче турнира, однако вместе с партнерами отпраздновал победу.

После церемонии он выложил ролик с медалью, в котором сказал: «В школе было так же! Трудились другие, а я просто приходил получить нужную оценку!».

Читайте также от «Sports»
Слуцкий объясняет идеальный старт в Китае. В чем секрет?
Побит рекорд Овечкина!
Зачем футбольным вратарям вазелин?
«Валиева должна извиниться»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь