16-летний дагестанец зажигает в сборной Англии. Как такое возможно?

Источник: Соцсети

12 апреля 2024 года стало историческим днем для Амира Ибрагимова. Именно в этот день 16-летний уроженец Дагестана дебютировал за юношескую сборную Англии для игроков не старше 16 лет, выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Италии. На 84-й минуте Ибрагимов забил гол, который стал победным: матч закончился со счетом 2:1 в пользу английских юношей.

Sport24 рассказывает об удивительном футбольном пути Ибрагимова, а также его младшего брата Гази: в настоящий момент они оба тренируются в академии «Манчестер Юнайтед».

Семья Ибрагимовых переехала в Англию из города Буйнакск в Дагестане, когда Амиру исполнилось 11 лет. На Туманном Альбионе Амир прошел открытый отбор в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем перерос ее и отправился на повышение в «Манчестер Юнайтед». Вместе с Амиром в школу «красных дьяволов» вскоре был принят и его брат Гази.

В структуре юношеских команд «МЮ» Ибрагимов считается одной из главных восходящих звезд. Вот как его охарактеризовал британский сайт The Peoples Person: «Амир — прирожденный лидер. Он обладает менталитетом победителя и хладнокровием, помогающим ему принимать верные решения в решающие моменты».

Болельщикам «МЮ», которые следят за любимым клубом пристальнее, чем фанаты других команд, Ибрагимов давно и хорошо известен. Во-первых, уроженец России имеет яркую привычку исполнять сальто после забитых голов — также в АПЛ делали легенда «красных дьяволов» Нани и экс-капитан «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.

А в августе 2022-го имя Ибрагимова завирусилось во всем мире: в матче против сверстников из «Тоттенхэма» Амир поскользнулся в штрафной, но судья все равно назначил пенальти. Ибрагимов сказал об этом рефери, но тот проигнорировал его слова. Тогда дагестанский нападающий решил восстановить справедливость радикально — и легонько катнул мяч в руки вратарю. После этого об Ибрагимове написали мировые футбольные СМИ, а болельщики с восторгом заговорили о его джентльменских качествах.

Фанаты и одноклубники называют Амира Иброй — это не только сокращение от фамилии, но и, конечно, дань уважения легендарному шведу Златану Ибрагимовичу, который в течение своей долгой карьеры успел поиграть и за «Манчестер Юнайтед».

Гази Ибрагимов (он младше Амира на два года) выбрал для себя амплуа защитника и тоже занимается в академии «МЮ». В отличие от брата, Гази перешел к «красным дьяволам» не напрямую из «Шеффилда», а успел недолго пробыть в школе «Манчестер Сити».

К слову, именно в академию «Ман Сити» поступил и уже выиграл с ней Национальный кубок (главный трофей для 11-летних) самый младший мальчик в семье Ибрагимовых — Мухаммад. А самый старший — Ибрагим Ибрагимов — долгое время был любителем в MMA, а недавно вышел на профессиональный уровень.

В одной команде с Гази выступает сын легенды «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Кай — о его талантах мы рассказывали в отдельном материале.

Могут ли Ибрагимовы в будущем выступать за сборную России? Очевидно, что прямо сейчас и Амир, и Гази мечтают только об одном — играть за сборную Англии вместе с Беллингемом, Сакой, Фоденом, Райсом и другими. Но в будущем все может измениться: конкуренция в команде «трех львов» гигантская, а российские паспорта у Ибрагимовых есть. Так что теоретически они имеют полное право выбрать сборную России, когда станут совершеннолетними.