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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрий Жирков: русский Мбаппе появится, если африканцы приедут в Россию и родят детей

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос, может ли в России появиться русский Килиан Мбаппе.

Юрий Жирков: русский Мбаппе появится, если африканцы приедут в Россию и родят детей | Источник: Чемпионат.com

«Если будет Олимпиада какая-нибудь в России, и из Африки спортсмены будут приезжать, тогда появится (улыбается).

Каким образом? Африканские спортсмены будут приезжать в Россию, жить в нашей стране, родят детей, и тогда появится русский Мбаппе с нашим гражданством», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, Килиан Мбаппе является нападающим «ПСЖ» и сборной Франции. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 39 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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