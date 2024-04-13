Каррагер о Холанде: «Надо прибавлять, если хочет бороться за “Золотой мяч” с Мбаппе. Месси обошел Роналду, когда он сосредоточился на штрафной»

Джейми Каррагер: «Холанду надо прибавлять, если он хочет бороться за “Золотой мяч” и звание лучшего игрока поколения с Мбаппе. Килиан больше, чем бомбардир» | Источник: Sports.Ru

Если его единственный интерес — бить рекорды по забитым голам, то не нужно ничего менять. Если же он всерьез нацелен на «Золотой мяч» и игру за «Реал», то могут возникнуть проблемы.

Холанд должен прибавлять, совершить рывок, чтобы всерьез побороться с конкурентом на звание лучшего игрока поколения — Килианом Мбаппе.

Чтобы играть центрального нападающего в клубе такого уровня, как «Реал», нужно быть многофункциональным. Бензема в этом плане серьезно недооценивали. Мбаппе, который, как ожидается, присоединится к «Реалу» летом, гораздо больше, чем просто бомбардир.

Два величайших игрока последних двух десятилетий — Роналду и Месси — доминировали в борьбе за «Золотой мяч» по одной и той же причине. На протяжении большей части соперничества между ними было мало различий при оценке их влияния на голы и передачи.