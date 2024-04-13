Футболисты «Немана» выиграли четвертый матч подряд в чемпионате Беларуси

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» продолжил победную серию на старте футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня подопечные Игоря Ковалевича одержали четвертую викторию подряд, обыграв в Могилеве футболистов «Днепра» с результатом 2:0. Героем этого поединка стал 21-летний камерунский нападающий гостей Леонард Гвет, который дважды эффектно поразил ворота соперников.



Позже футболисты «Гомеля» сыграют на своем поле с чемпионом страны минским «Динамо», «Ислочь» из Минского района на арене ФК «Минск» будет соперничать с дзержинским «Арсеналом», а в Жодино торпедовцы примут борисовский БАТЭ.



Вчера в стартовой встрече четвертого тура «Витебск» добыл первую победу, обыграв на своем поле футболистов «Слуцка» со счетом 2:0.



Остальные поединки состоятся завтра: «Нафтан» (Новополоцк) — «Сморгонь», «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь), «Динамо» (Брест) — «Минск».



Сейчас у «Немана» 12 очков из 12 возможных, мозырская «Славия» набрала девять зачетных баллов, у брестского «Динамо» семь очков.