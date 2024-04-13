Быстрый гол решил исход матча «Женис» — «Астана» в Кубке Казахстана
В Караганде состоялся матч ⅛ финала Кубка Казахстана по футболу между столичными «Женисом» и «Астаной», сообщают Vesti.kz.
Женис
Астана
Встреча, хозяином которой считался «Женис» завершилась победой «Астаны» со счетом 1:0.
Единственный гол на пятой минуте забил воспитанник столичного клуба Рамазан Каримов. Таким образом, «Астана» вышла в ¼ финала.
Отметим, что в этом сезоне две столичный команды сыграли в КПЛ. В Алматы в рамках первого тура «Астана» в статусе хозяина поля победила со счетом 2:0.
Добавим, что ранее в ¼ финала вышли «Атырау» и «Тобол»: «нефтяники» на своем поле разгромили столичный SD Family, а «Тобол» на выезде разгромно обыграли «Кайсар».