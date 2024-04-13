Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Локомотив
ЦСКА
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут
Манчестер Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
перерыв
Мальорка
Реал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт
Айнтрахт Ф
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Тулуза
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Реймс
31
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Хетафе
00
Футбол. Премьер-лига
17:00
Краснодар
Зенит
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Брайтон
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Лутон Таун
51
Футбол. Зарубежный
17:00
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
22
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Шинник
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Балтика
17
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Кельн
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Хайденхайм
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Хоффенхайм
41
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Эмполи
10
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Тюмень
12
Футбол. Первая лига
16:00
Черноморец
Акрон
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетико
Жирона
31
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
40
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Спартак
10
Футбол. Первая лига
09:00
Енисей
Алания
41
Все события
20:12 (мск), источник: Sports.Ru

Камавинга о Роналду: «Образец для подражания для всех. То, чего он добился за свою карьеру, невероятно. Мы можем только вдохновляться им»

— У меня такое ощущение, что у тебя есть частичка менталитета Криштиану Роналду.

Камавинга о Роналду: «Образец для подражания для всех. То, чего он добился за свою карьеру, невероятно. Мы можем только вдохновляться им» | Источник: Sports.Ru

— Конечно, он образец для подражания. Я думаю, что он образец для подражания для всех. То, что он делает, невероятно, и то, чего он добился за свою карьеру, невероятно. Мы можем только вдохновляться им, — сказал полузащитник «Реала» в интервью Oh My Goal — France.

Читайте также от «Sports»
Слуцкий объясняет идеальный старт в Китае. В чем секрет?
Побит рекорд Овечкина!
Зачем футбольным вратарям вазелин?
«Валиева должна извиниться»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь