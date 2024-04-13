Камавинга о Роналду: «Образец для подражания для всех. То, чего он добился за свою карьеру, невероятно. Мы можем только вдохновляться им» | Источник:

— Конечно, он образец для подражания. Я думаю, что он образец для подражания для всех. То, что он делает, невероятно, и то, чего он добился за свою карьеру, невероятно. Мы можем только вдохновляться им, — сказал полузащитник «Реала» в интервью Oh My Goal — France.