Захарян назвал Роналду своим кумиром: «Подписал бы его и Тюкавина»
— У тебя есть кумиры?
— У тебя есть кумиры?
— Да, Криштиану Роналду.
— Твое самое заветное желание?
— Я осуществляю свою мечту — играть за европейскую команду. Теперь я здесь, и я хочу выигрывать как можно больше.
— Есть ли у тебя какие-нибудь ритуалы перед выходом на поле?
— Я делаю первый шаг правой ногой.
— Какой совет своих родителей ты не забудешь?
— Не сдаваться.
— Если бы ты стал президентом клуба на один день и мог подписать игрока, кого бы ты подписал?
— Конечно, Криштиану, но и Тюкавина тоже, — сказал полузащитник «Реал Сосьедад» в интервью Mundo Deportivo.