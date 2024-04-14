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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

Захарян назвал Роналду своим кумиром: «Подписал бы его и Тюкавина»

— У тебя есть кумиры?

Захарян назвал Роналду своим кумиром: «Подписал бы его и Тюкавина» | Источник: Sports.Ru

— Да, Криштиану Роналду.

— Твое самое заветное желание?

— Я осуществляю свою мечту — играть за европейскую команду. Теперь я здесь, и я хочу выигрывать как можно больше.

— Есть ли у тебя какие-нибудь ритуалы перед выходом на поле?

— Я делаю первый шаг правой ногой.

— Какой совет своих родителей ты не забудешь?

— Не сдаваться.

— Если бы ты стал президентом клуба на один день и мог подписать игрока, кого бы ты подписал?

— Конечно, Криштиану, но и Тюкавина тоже, — сказал полузащитник «Реал Сосьедад» в интервью Mundo Deportivo.

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