Захарян назвал Роналду своим кумиром: «Подписал бы его и Тюкавина» | Источник: Sports.Ru

— Да, Криштиану Роналду.

— Твое самое заветное желание?

— Я осуществляю свою мечту — играть за европейскую команду. Теперь я здесь, и я хочу выигрывать как можно больше.

— Есть ли у тебя какие-нибудь ритуалы перед выходом на поле?

— Я делаю первый шаг правой ногой.

— Какой совет своих родителей ты не забудешь?

— Не сдаваться.

— Если бы ты стал президентом клуба на один день и мог подписать игрока, кого бы ты подписал?