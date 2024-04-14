У Месси голевые действия во всех 8 матчах сезона — 7+4. Суарес набрал 8+5 в 12 играх и делит лидерство в гонке бомбардиров МЛС
На этом отрезке на счету форварда «Интер Майами» 7 голов и 4 ассиста во всех турнирах.
Сегодня 36-летний аргентинец забил мяч и сделал голевую передачу в игре МЛС с «Канзас Сити» (3:2). Подробнее его статистика — здесь.
Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес сегодня забил победный гол.
Всего в 12 матчах сезона на его счету 8 мячей и 5 ассистов. С 6 голами 37-летний уругваец делит первое место в гонке бомбардиров МЛС с тремя игроками, в том числе с Кристианом Бентеке из «Ди Си Юнайтед».
Подробнее статистика Суареса — здесь.