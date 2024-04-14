Голы Месси и Суареса принесли «Интер Майами» победу над «Канзас-Сити» в MLS

Встреча, прошедшая в субботу в Канзас-Сити, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Месси отличился на 51-й минуте, а Суарес через 20 минут забил победный мяч, также у гостей голом отметился Диего Гомес (18). У хозяев дубль оформил Эрик Томми (6 и 58).