Голы Месси и Суареса принесли «Интер Майами» победу над «Канзас-Сити» в MLS
Голы Месси и Суареса принесли «Интер Майами» победу в матче с «Канзас-Сити».
Голы Месси и Суареса принесли «Интер Майами» победу в матче с «Канзас-Сити».
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Бывшие футболисты «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес принесли «Интер Майами» выездную победу над «Спортинг Канзас-Сити» в матче чемпионата североамериканской лиги MLS.
Встреча, прошедшая в субботу в Канзас-Сити, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Месси отличился на 51-й минуте, а Суарес через 20 минут забил победный мяч, также у гостей голом отметился Диего Гомес (18). У хозяев дубль оформил Эрик Томми (6 и 58).
«Интер Майами» набрал 15 очков в девяти матчах и возглавляет таблицу Восточной конференции MLS.