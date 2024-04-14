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16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-игрок «Краснодара» начал ходить и говорить после тяжелого заболевания

Экс-футболист «Краснодара» Ольссон начал говорить после тяжелого заболевания.

Краснодар
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Шведский полузащитник датского «Миттьюлланна» Кристофер Ольссон, у которого было выявлено заболевание головного мозга, в ходе реабилитации восстановил как двигательные, так и речевые функции, сообщается на официальном сайте клуба.

В конце февраля стало известно, что экс-футболист «Краснодара» потерял сознание у себя дома и был госпитализирован, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи выявили у Ольссона чрезвычайно редкое заболевание сосудов головного мозга, приведшее к образованию тромбов в обоих полушариях. В середине марта 28-летний футболист был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и переведен в нейроцентр города Хаммель (Дания).

«Его физический прогресс значителен, и сейчас он активно тренирует способность ходить и может есть самостоятельно. Хотя когнитивные проблемы остаются, а прогноз его полного выздоровления остается неопределенным, специалисты лечебного центра воодушевлены позитивными шагами, предпринятыми Кристофером. Он продолжает реабилитацию в нейроцентре Хаммель, где получает необходимое целевое лечение и поддержку», — говорится в сообщении.

Ольссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год, провел 80 матчей, забил четыре мяча и сделал семь голевых передач. В июле 2023 года швед перешел в «Миттьюлланн».

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